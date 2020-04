Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Moldauische Handwerker müssen umkehren - Rosenheimer Bundespolizei beschuldigt Moldauer der Schleuserei

Bild-Infos

Download

A93 / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der 33-jährige Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Pkw stammt ursprünglich aus der Republik Moldau. Er wollte offenkundig zusammen mit zwei Landsleuten, 27 und 33 Jahre alt, illegal in die Bundesrepublik einreisen. Wie sich herausstellte, war dies für den jüngeren Mitfahrer bereits der dritte Versuch, unerlaubt nach Deutschland zu gelangen.

Zwar konnten sich die drei Moldauer bei der Kontrolle auf Höhe Kiefersfelden mit ihren Reisepässen ausweisen, allerdings hätten sie für ihren schon seit August 2019 andauernden Aufenthalt im Schengen-Gebiet zusätzlich Visa oder andere Aufenthaltsgenehmigungen benötigt. Über diese verfügten sie aber nicht. Eigenen Angaben zufolge hätten sie seit Längerem in Frankreich als Handwerker gearbeitet und so für ihren Lebensunterhalt gesorgt. Die Rosenheimer Bundespolizei zeigte das Trio wegen des illegalen Einreiseversuchs und den Fahrer zusätzlich wegen des Einschleusens von Ausländern an. Außerdem wurde den drei moldauischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert. Die drei mussten das Land wieder in Richtung Österreich verlassen.

Der Anordnung der Staatsanwaltschaft entsprechend hatte der mutmaßliche Schleuser als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren 1.200 Euro zu hinterlegen. Der eine der beiden Begleiter, der schon zum wiederholten Mal ohne die erforderlichen Papiere bei der Einreisekontrolle festgestellt wurde, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro abgeben.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf (MSc)

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell