Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stellt aggressiven Thailänder

Festgenommener muss mit Straf- und Bußgeldverfahren rechnen

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Am Dienstag (7. April) hat die Bundespolizei einen aggressiven Mann nach kurzer Verfolgung in Rosenheim gefasst. Der Thailänder hatte zunächst drei Angestellte der Bahnsicherheit angegriffen und flüchtete anschließend vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Dem Zugriff der alarmierten Beamten widersetzte er sich gewaltsam.

In den Nachmittagsstunden kamen drei Mitarbeiter der DB-Sicherheit am Rosenheimer Bahnhof auf einen Mann zu, der sich dort offensichtlich ohne jegliche Reiseabsichten aufhielt. Als dem 24-Jährigen ein Hausverbot ausgesprochen werden sollte, tickte er aus und bespuckte einen der Bahnangestellten. Der rabiate thailändische Staatsangehörige schleuderte sogar eine Flasche in Richtung der DB-Mitarbeiter. Diese verfehlte ihr Ziel und traf eine unbeteiligte Passantin am Bein. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Schließlich warf der aggressive Angreifer auch noch einen golfballgroßen Stein auf den dreiköpfigen Sicherheitsdienst. Daraufhin ergriff er mit einem Tretroller die Flucht. Eine verständigte Streife der Bundespolizei, die sich gerade in unmittelbarer Nähe befand, nahm sogleich die Verfolgung auf. Die mehrfache Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte der Flüchtende. Es gelang den Bundespolizisten jedoch, den Thailänder einzuholen und zu stoppen. Dieser widersetzte sich seiner Festnahme, indem er versuchte, sich mit Gewalt zu sperren beziehungsweise loszureißen. Letztlich konnte der renitente Mann unter Kontrolle gebracht werden.

Der vorläufig Festgenommene, der in der Vergangenheit bereits aufgrund mehrerer Gewalttaten aufgefallen war, wurde wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem informierte die Bundespolizei die Stadt Rosenheim, dass er vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage offenkundig gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen habe. Er muss also voraussichtlich schon bald mit einem Straf- und einem Bußgeldverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell