POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Danneberg/Uelzen vom 18./19.01.2020 ++

- Landkreis Lüneburg -

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 06:05 Uhr befuhr ein 62-jähriger Landwirt aus Neetze mit seinem Traktor den Bolterser Weg in Richtung Boltersen. Er übersah eine auf der Fahrbahn liegende 45-jährige Frau und überfuhr sie. Die Frau verstarb an der Unfallstelle. Bislang ist nicht geklärt, warum die Frau auf der Straße gelegen hat.

Kollision mit Baum

Am Sonntag gegen 06 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Bispingen mit seinem Pkw (VW Polo) die K 44 von Steinbeck (Luhe) in Richtung Schwindebeck. Nach einer Rechtskurve verlor er vermutlich wegen winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab, fuhr 2 Leitpfosten um und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde mit Totalschaden abgeschleppt.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitag gegen 22:20 Uhr führte eine Streifenbesatzung in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg eine Verkehrskontrolle durch. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Brietlingen hatte zu viel getrunken. Er pustet einen Wert von 0,7 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Am Samstag gegen 01:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen 18-jährigen Mann aus Brietlingen. Er war mit einem Pkw unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Er hatte zudem Drogen bei sich.

Räuber gestellt

Am Samstag gegen 04:50 Uhr kam es in der Straße Auf der Hude in Lüneburg zu einem Raub. Ein 19-jähriger Mann aus Liberia schlug einem 18-jährigen Adendorfer ins Gesicht und riss diesen zu Boden. Dann entwendete der Täter seinem Opfer die Jacke. Der Täter konnte im Nahbereich von der Polizei gestellt werden. Die Jacke hatte er noch bei sich. Etwa eine Stunde später wurde in der Lünertorstraße in Lüneburg ein 18-jähriger Mann aus Radbruch überfallen. Als der Mann an einer Personengruppe vorbeigehen wollte, wurde er festgehalten. Mehrere Männer schlugen auf ihn ein und nahmen auch ihm die Jacke ab. Die Täter konnten von der Polizei am Lüneburger Bahnhof gestellt werden. Es handelt sich um 3 junge Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Irak im Alter von 16-21 Jahre und um den 19-jährigen Liberianer, der bereits eine Stunde vorher eine Jacke geraubt hatte. Der Liberianer und ein 21-jähriger Syrer zeigten sich sehr uneinsichtig und beleidigten die eingesetzten Beamten. Die Jacke wurde sichergestellt und die Personengruppe erhielt einen Platzverweis.

Laubenbrand

Am Samstag gegen 22 Uhr saßen mehrere Personen in einer Gartenlaube im Kleingartenverein Teichkoppel im Meisterweg in Lüneburg zusammen und konsumierten alkoholische Getränke. Einer von ihnen wollte den Ofen in der Laube mittels Benzin befeuern. Dadurch geriet die Gartenlaube in Brand. Das Feuer griff auch auf eine Nachbarlaube über. Verletzt wurde zum Glück niemand.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Brand von Müllcontainern

Am Sonntag, den 19. Januar 2020, zwischen 2:30 Uhr und 4:30 Uhr, wurden im Schulviertel im Rahmen der Streifenfahrt acht große Müllcontainer im Vollbrand festgestellt. Dank dem Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen Fahrradunterstand verhindert werden. Anhand der ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüchow zu melden.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagvormittag, 11 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Kennzeichen von einem Sattelauflieger und einem Kleintransporter, welche vor einem Baumarkt in Dannenberg in der Ordastraße geparkt waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dannenberg zu melden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, den 17.01.2020, gegen 15:21 Uhr, kam in Schaafhausen auf der B248 ein 60-jähriger Mann vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls in der Rechtskurve von der Straße ab und kollidierte seitlich mit der entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der 60-jährige Beteiligte wurde ärztlich versorgt und in das Krankenhaus Dannenberg verbracht. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wurde ebenfalls leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Verkehrsinsel

Am Freitag, den 17.Januar, gegen 17:45 Uhr, überfuhr der Beteiligte vermutlich aus Unachtsamkeit in Küsten eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen sowie sein PKW Opel derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.

Sachbeschädigung an Haustür

Am Samstag, den 18. Januar 2020, wird im Verlauf des Tages in Lüchow in der Bergstraße die Haustür eines Mehrfamilienhauses leicht beschädigt. Ein Tatverdacht wurde geäußert.

Geschwindigkeitsüberwachung

Am Samstag wurde zwischen 10 und 16 Uhr auf der Kreisstraße 18 in der Ortschaft Prießeck eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 7 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. (Höchstgeschwindigkeit 75 km/h)

- Landkreis Uelzen -

Unfälle

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam eine 51Jahre alte Pkw-Fahrerin gegen 01:10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wieren und Emern nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Warum die Frau sich nach dem Unfall zu Fuß auf den Weg zu ihrer Wohnanschrift machte, wurde den eingesetzten Polizeibeamten schnell klar, denn die Verunfallte stand erheblich unter Alkoholeinfluss (1,8 Promille). Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit Fahren unter Alkoholeinfluss. Ihren Führerschein zog die Polizei gleich ein.

Ohne Verletzte, dafür aber mit erheblichem Sachschaden verlief ein Unfall am Samstag gegen 11:00 Uhr in der Ortsdurchfahrt Wrestedt. Eine 24-Jährige fuhr vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den Pkw einer 36-Jährigen, der sich von hinten näherte. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw prallte die Unfallverursacherin nachfolgend gegen einen weiteren geparkten Pkw. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.500 Euro.

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 17:00 Uhr in Uelzen zu. Der 38-Jährige Radler befuhr zunächst einen Bürgersteig und kreuzte dann unvermittelt die Fahrbahn; hierbei fuhr er einer 78-Jährigen Autofahrerin direkt vor den Pkw. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer rutschte über die Motorhaube und verletzte sich hierbei. Den hinzugerufenen Polizeibeamten fiel auf, dass der Mann ganz offensichtlich unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzungsdelikte

Ein Gespräch mit einer Frau in einer Bad Bevenser Gaststätte endete für einen 21 Jahre alten Mann in den Morgenstunden des Samstags gegen 04:00 Uhr mit einem Nasenbeinbruch. Der junge Mann wurde von einem anderen Mann drei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, offenbar, weil es sich bei der Gesprächspartnerin um die Ex-Freundin des Angreifers handelte. Gegen den Täter, dessen Identität durch andere Anwesende geklärt werden konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zu einer häuslichen Gewalt kam es am Wochenende in Rosche. Ein 41-Jähriger schlug und bedrohte seine 59 Jahre alte Lebensgefährtin mehrfach. Als die Frau sich nach einem erneuten Übergriff am Freitag hilfesuchend an die Polizei wandte, verließ ihr Peiniger kurz vor dem Eintreffen der Polizei die gemeinsame Wohnung, nur um am Samstag erneut aufzutauchen und seine Lebensgefährtin zu bedrohen. Dieses Mal konnte der Mann von der Polizei angetroffen werden. Da gegen ihn eine Wegweisung bestand, musste er die Wohnungsschlüssel abgeben und darf sich in den nächsten Tagen der Frau nicht mehr nähern.

Offensichtlich war ein Streit um Geld bzw. ausstehende Mietzahlungen der Grund für einen körperlichen Übergriff eines Vermieters auf seinen Mieter. Der 59 Jahre alte Mann betrat am Samstag gegen 22:30 Uhr in Wrestedt die Wohnung seines 47-Jährigen Mieters. Dieser befand sich bereits schlafend in der Wohnung, als sein Vermieter ihn schüttelte und würgte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte Angreifer die Wohnung bereits wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

