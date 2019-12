Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Selfkant-Tüddern (ots)

Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg führten am Montag, 9. Dezember, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, Verkehrskontrollen an der Sittarder Straße/Millener Weg durch. Dabei wurden sie durch zwei niederländische Polizisten unterstützt. Insgesamt wurden 60 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten mussten feststellen, dass drei Fahrzeugführer während der Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln standen. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und sie erhielten eine Anzeige. In einem Fall fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel auf und stellten sie sicher. Der Pkw Fahrer hatte Kennzeichen montiert, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Daraufhin wurde die Person vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, einer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und einer führte seinen Führerschein nicht mit. Ihnen allen wurde ein Verwarngeld angeboten.

Bei zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 56 wurden 53 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Fünf Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie ein Bußgeld zahlen müssen. Ein Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 100 km/h mit 156 km/h unterwegs. Er muss neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch in Zukunft wird es weitere solcher unangekündigten Verkehrskontrollen im Kreis Heinsberg geben.

