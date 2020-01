Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "fahrend über den Fußgängerüberweg" - 14-Jähriger von Pkw erfasst ++ trotz Fahrverbots unterwegs ++ Diebesgut und Drogen sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Polizei stellt nach Ladendiebstählen Diebesgut und Drogen sicher

Am 16.01.20, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 53-Jährger in einem Geschäft in der Grapengießerstraße dabei erwischt, wie er Parfüm im Wert von ca. 200 Euro einsteckte. Der 53-Jährige war ungehalten und verhielt sich dem Zeugen gegenüber aggressiv.

Gegen 14.45 Uhr wurde ein 52 Jahre alter Mann dabei ertappt, wie er mit zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols ein Lebensmittelgeschäft in der Sülfmeisterstraße verlassen wollte, ohne den Alkohol zu bezahlen. Er steht im dringenden Verdacht bereits einige Stunden zuvor und auch am Mittwoch in dem Geschäft Alkohol entwendet zu haben. Der durstige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte eine Nacht im Polizeigewahrsam.

Ein ebenfalls dem Alkohol zugetaner 40-Jähriger war bereits am Donnerstagvormittag polizeilich in Erscheinung getreten, weil er in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Sande eine teure Flasche Whiskey eingesteckt und ohne zu bezahlen das Weite gesucht hatte. Der 40-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Geschäft, wo er allerdings bereits lebenslanges Hausverbot hatte.

Zu guter Letzt fiel einer Polizeistreife in der Straße Am Berge ein 48-Jähriger auf, der mit eine "vertraut" aussehende Plastiktüte mitführte. Wie sich herausstellte, hatte er von dem bereits erwähnten 40-Jährigen offenbar Alkohol käuflich erworben, welcher zuvor gestohlen worden war. Bei der Durchsuchung des 48-Jährigen fanden die Polizeibeamten mehrere Portionseinheiten Kokain auf.

Gegen die Tatverdächtigen wurden diverse Strafverfahren von Hausfriedensbruch über Diebstahl, bis zu den Verdacht der Hehlerei eingeleitet.

Lüdersburg - Motorrad sichergestellt

Auf richterliche Anordnung suchten Polizeibeamte am 16.01.20 ein Wohnhaus in der Jürgenstorfer Straße auf, da der dringende Verdacht bestand, dass ein dort wohnhafter 20-Jähriger im Besitz eines unterschlagenen Motorrades der Marke Kawasaki ist. Bei hartnäckigen Recherchen hatten Einsatzbeamte die Kawasaki auf der Internetseite eines Online-Auktionshauses entdeckt, wo das Motorrad zum Verkauf angeboten war. Die Kawasaki konnte in Folge sichergestellt werden. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 20-Jährigen wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Spielhalle

Am 17.01.20, zwischen 03.00 und 04.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Hamburger Straße ein. Die Täter zerstörten u.a. eine Tür, öffneten gewaltsam einen Automaten und entwendeten Bargeld. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Eine Geschwindigkeitsmessanlage, die im Scharnebecker Weg in Höhe eines Kindergartens abgestellt war, wurde zwischen dem 13.01.20, 18.00 Uhr, und dem 14.01.20, 10.00 Uhr, von unbekannten Tätern beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Melbeck - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer wurde am Morgen des 16.01.20 im Rahmen einer Drogenkontrolle von Einsatzbeamten der Bereitschaftspolizei Lüneburg angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der im Landkreis Uelzen wohnende Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Im Pkw fanden die eingesetzten Polizeibeamten außerdem eine kleine Menge Drogen, die sichergestellt wurden.

Lüneburg - Fußgängerin angefahren - Fahrer fährt nach Entschuldigung davon - Zeuge gesucht

Am 16.01.20, gegen 11.30 Uhr, wurde eine 20 Jahre alte Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg in der Straße Neue Sülze von dem bislang unbekannten Fahrer eines Kleinbusses aus dem Kreisherzogtum Lauenburg angefahren. Der Fahrer entschuldigte sich zwar aus dem Fenster des Kleinbusses heraus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Evtl. könnte ein Postbote den Vorfall beobachtet haben. Dieser bzw. evtl. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - trotz Fahrverbots unterwegs

Gegen einen 28 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo ermittelt die Polizei wegen Fahren trotz Fahrverbots. Der Mann war in den Mittagsstunden des 16.01.20 trotz Fahrverbots des Landkreises im Rieselweg unterwegs gewesen.

Lüchow - Kfz-Kennzeichen gestohlen

Die Kfz-Kennzeichen eines auf einem Ausstellungsgelände in der Drawehner Straße ausgestellten Transporter VW Crafter demontierten Unbekannte in der Nacht zum 16.01.20. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei im Verlauf des 16.01.20 im Dannenberger Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Gurt- sowie einen Handyverstoß.

Uelzen

Wrestedt/Kallenbrock - erfolgreiche Suche nach einem Senior - im Wald mit Auto festgefahren

Wohlauf konnte die Polizei in den Morgenstunden des 17.01.20 einen 83 Jahre alten Senior antreffen. Der Mann war in den Mittagsstunden des 16.01.20 mit seinem Pkw kurz in einen Wald in der Samtgemeinde Aue gefahren, um Holz zu holen. Nachdem der Senior gegen Nachmittag nicht zurück war, alarmierte die Ehefrau des Mannes Bekannte sowie die Polizei, die noch am 16.01. Suchmaßnahmen auch mit einem Polizeihubschrauber einleitete. Diese verliefen in der Nacht ohne Erfolg und wurden in den heutigen Morgenstunden fortgesetzt. Dabei kam den Beamten des Ermittlungsdienstes aus Uelzen der Senior zu Fuß im Wald entgegen. Der Mann hatte sich mit seinem Fahrzeug festgefahren, die Nacht über in seinem Pkw gewartet und sich dann heute Morgen bei Helligkeit auf dem Weg nach Hause gemacht. "Alles gut!"

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Astra stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 16.01.20 in der Celler Straße. Dabei stellten die Beamten gegen 23:30 Uhr fest, dass dem Uelzener bereits im Jahr 2016 der Führerschein entzogen wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bad Bodenteich - "fahrend über den Fußgängerüberweg" - 14-Jähriger von Pkw erfasst

Einen 14 Jahre alten Junge auf einem Mountainbike erfasste eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den frühen Nachmittagsstunden des 16.01.20 auf der Landesstraße 270 - Neustädter Straße. Der Junge hatte gegen 14:30 Uhr unvermittelt mit seinem Rad fahrend die Fahrbahn im Bereich des Fußgängerüberwegs gequert. Trotz Vollbremsung erfasste die Frau den Jungen leicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell