Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kind verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, sprang noch rechtzeitig ab, ihr Fahrrad rollte jedoch weiter

Wilhelmshaven (ots)

Eine 11-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag, 02.08.2020, gegen 15:45 Uhr mit dem Fahrrad den rechten Radweg der Preußenstraße in südliche Richtung. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und sprang noch auf dem Radweg ab. Sie kam zu Fall und schürfte sich beide Knie leicht. Ihr Fahrrad rollte jedoch weiter auf die Fahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Omnibus kam, der auf der Straße in gleicher Richtung unterwegs war. An dem Omnibus entstand ein Sachschaden.

