Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Hooksiel mit vier beteiligten Fahrzeugen, fünf verletzte Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmittag, 31.07.2020, kam es gegen 12 Uhr auf der Umgehungsstraße Hooksiel zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw und in der Folge fünf leichtverletzten Personen. Kurz vor der Lichtzeichensignalanlage mussten mehrere Pkw in Höhe Pakenser Straße, Fahrtrichtung Hooksiel verkehrsbedingt wegen der Rotlichtanzeige halten.

Der aus Schortens kommende 29-jährige Fahrer eines Pkw Audi bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf die vor ihm haltenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob er die drei vor ihm befindlichen Pkw ineinander. An allen vier Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der vor dem Unfallverursacher haltende Pkw, ein Pkw Daimler wurde dabei am schlimmsten betroffen. In diesem Pkw wurden dann auch vier der fünf Insassen, darunter ein knapp 2- jähriges Kleinkind leicht verletzt. Das andere, 13-jährige Kind blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.500 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache dauern die Ermittlungen an, so dass die Polizei diesbezüglich Zeugen bittet, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463/269 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere das unmittelbar vor dem Unfall festgestellte Fahrverhalten des Unfallverursachers könnte für die Polizei wichtig sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell