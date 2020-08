Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Drei Tageswohnungseinbrüche im Wangerland - in zwei Fällen blieb es beim Versuch - Polizei bittet um Achtsamkeit und um Hinweise

Wangerland (ots)

Am Montag, 03.08.2020, waren tagsüber Einbrecher unterwegs. Bislang unbekannte Täter schlugen im Altendeich in der Zeit von 09:00 - 18:40 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des Wohnhauses und entwendeten u.a. Bargeld. In der Zeit von 13:45 und 16:55 Uhr öffneten Unbekannte das auf Kipp stehende Fenster eines Ferienappartements in der Oldenburger Straße. Nach ersten Feststellungen vor Ort wurde nichts entwendet. Außerdem hebelten Unbekannte in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr die Tür eines Ferienhauses in der Bakenstraat auf. Die Polizei vermutet, dass die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden, sodass kein Diebesgut erlangt werden konnte. In allen drei Fällen bittet die Polizei um Achtsamkeit in der Bevölkerung: Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen, die tagsüber sonst nicht in Wohngebieten oder Straßenzügen zu sehen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf das Angebot ihrer individuellen und kostenlosen Einbruchschutzberatungen hin. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-wilhelmshaven.de.

