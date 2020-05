Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto prallt gegen Tandem-Pedelec

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Volmerdingsen erlitt der 49-jährige Fahrer eines Tandem-Pedelec leichte Verletzungen. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Bad Oeynhausen.

Ein 78-jähriger Autofahrer aus Löhne war um kurz vor 20 Uhr zusammen mit seiner Frau auf der Straße "Zum Vorwerk" in Richtung der Wulferdingsener Straße unterwegs. Da dem Ehepaar auf der schmalen Gemeindestraße ein Lkw entgegenkam, lenkte der 78-Jährige seinen Volkswagen nach rechts an den Fahrbahnrand. Gleichzeitig bremste der Mann seinen Wagen ab, da vor ihm das Fahrradtandem fuhr. Dennoch prallte der VW gegen das Heck des Rades, wodurch der 49-Jähriger und sein 66 Jahre alter Mitfahrer samt ihrem dreirädrigen Gefährt in den Graben stürzten. Der 66-Jährige sowie das Ehepaar aus Löhne blieben unverletzt. Neben der Polizei waren die Besatzungen zweier Rettungswagen im Einsatz.

