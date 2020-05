Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte versuchen mehrere Kartons mit Energy-Drinks zu stehlen

Minden (ots)

Am Dienstagmittag haben zwei Unbekannte versucht, aus dem Aldi-Markt in der Mindener Straße 120 Dosen eines Energy-Drinks zu entwenden. Das Eingreifen eines Mitarbeiters verhinderte die Tat. Dennoch konnte das Duo fliehen. Einer der Täter hatte offenbar ein besonders markantes Erscheinungsbild.

Nach Zeugenaussage versuchte ein Mann gegen 12.50 Uhr ohne vorherige Bezahlung fünf Kartons mit je 24 Getränkedosen der Marke "Red Bull" in einem Einkaufswagen aus dem Geschäft herauszuschieben. Ein Mitarbeiter des Marktes sah dies, folgte ihm und konnte wenige Meter vom Eingang entfernt auf dem Parkplatz an einem grauen Opel das Diebesgut sicherstellen. Dort hatte sich ein auffällig kleiner Komplize des Täters befunden, der sich in einer fremden Sprache zu verständigen versuchte. Als der Angestellte den Einkaufswagen zurück in den Discounter brachte, nutzten die Ganoven die Gelegenheit und ergriffen die Flucht in Richtung Dützen. Während der Komplize fußläufig floh, benutzte der Größere das Auto, um zu entkommen. Obwohl der Mitarbeiter dem flüchtenden PKW mit eigenem Wagen zunächst folgen konnte, verlor er den Opel im Kreuzungsbereich Lübbecker Straße / Dützener Weg aus den Augen. Die polizeiliche Nahbereichsfahndung der alarmierten Einsatzkräfte verlief ohne Ergebnis.

Beide Männer werden in einem Alter von 40 bis 50 Jahren beschrieben. Während der Größere etwa 170-180 cm groß gewesen ist, war der Komplize mit etwa 150 cm Körpergröße auffallend klein. Außerdem hatte der kleinere Mann kurze schwarze Haare und war teilweise kahlköpfig. Er trug ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Außerdem dürfte das linke Auge, welches als ausgebrannt beschrieben wurde, ein besonders markantes Wiedererkennungsmerkmal gewesen sein. Beide Täter führten jeweils eine Sonnenbrille mit sich.

Hinweise zu dem Täterduo bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

