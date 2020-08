Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Sturz eines Pedelec-Fahrers

Varel (ots)

Am Montagmittag, 03.08.2020, befuhr ein 47-Jähriger aus Varel gegen 12:55 Uhr mit seinem Pedelec den Buschgastweg. An der Einmündung Alter Warf stürzte er nach jetzigem Sachstand aufgrund eines plötzlich auftretenden Schwindels vom Fahrrad und in der Folge auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde er verletzt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

