Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag 25.11.2019, gg. 23:00 Uhr ging einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach in Vogtsburg-Oberbergen ein Autofahrer ins Netz, der mit 1,7 Promille am Steuer saß. Doch damit nicht genug, es stellte sich auch noch heraus, dass der 43jährige Beifahrer aufgrund einer bestehenden Einreisesperre zur Festnahme ausgeschrieben war. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Breisach.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell