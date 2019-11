Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frontalzusammenstoß auf beim Entenbad - zwei Personen schwer verletzt

Freiburg (ots)

Auf der Landstraße zwischen Steinen und Lörrach-Hauingen kam es am Dienstag, 26.11.19, gegen 07.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 60-jährige Opel-Fahrerin von Steinen kommend nach links ins Entenbad abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 29-jährigen VW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrer schwere Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr aus Steinen war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro, an beiden Autos entstand Totalschaden. Während der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die L138 zeitweise komplett gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsstörungen führte.

