Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

In der Zeit vom 18.07.2019, 22:00 Uhr, bis zum 19.07.2019, 22:00 Uhr, wurde ein in der Straße "In der Freiheit" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW (Honda Accord) vermtl. durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken in/aus eine/r Parklücke beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



