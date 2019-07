Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Sachbeschädigung an Zelten

Bad Ems (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, kam es gegen 02:30 Uhr durch drei bislang unbekannte männliche Täter zu Sachbeschädigungen an Zelten des AWO Ortsverbandes auf dem Sportplatzgelände des Hasenkümpels. Die Täter beschädigten hierbei durch Gewalteinwirkung die Zeltgerüste. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

