Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zeugensuche nach Unfallflucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.11.2019, zwischen 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr, hat ein Unbekannter einen geparkten BMW in Waldshut touchiert und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Der BMW war in der Nähe der Warenannahme eines Discounters in der Robert-Gerwig-Straße abgestellt. Als Verursacherfahrzeug dürfte ein Lkw in Betracht kommen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-531 zu melden.

