Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte randalieren in Schule

Schwelm (ots)

Zwischen dem 10. Und 14.01. drangen auf bisher nicht bekannte Weise Unbekannte in eine leerstehende Schule in der Holthausstraße ein. Sie zerstörten das Glas einer Zwischentür und beschädigten teilweise das Inventar eines Werkstattraumes im Erdgeschoss. Unter anderem zündeten sie eine Computertastatur an, die zwar dadurch beschädigt wurde, jedoch keinen weiteren Schaden verursachte.

