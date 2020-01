Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Containerbrände in Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Stadtgebiet von Sprockhövel mehrere Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Am Samstag in der Hiddinghauser Straße, am Sonntag in der Stefansbecke und am Montagmorgen wurde wieder ein brennender Container in der Hiddinghauser Straße gemeldet. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zur Klärung der Fälle sind Zeugenhinweise von Nöten. Wer Hinweise geben kann, oder verdächtige Feststellungen gemacht hat, kann diese unter der Telefonnummer 02324-9166-6000 abgeben.

