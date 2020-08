Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht zur Aufklärung einen lilafarbigen Kleinbus und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.07.2020 kam es in der Warthestraße gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streift zu der Zeit im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 23 geparkten Pkw Peugeot und entfernte sich daraufhin vom Unfallort ohne die notwendigen Feststellungen zur Art seiner Beteiligung treffen zu lassen. Es entstand Sachschaden an dem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich beim flüchtenden Fahrzeug um einen lilafarbigen Kleinbus gehandelt haben, in dem eine Frau Fahrzeugführerin war. Das Fahrzeug müsste am rechten Außenspiegel eine Kontaktspur haben. Die Polizei bittet die Verursacherin bzw. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (840152)

