POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Gespann verliert Ladung in Hude +++ Im Gegenverkehr wird durch herabfallende Ladung ein Pkw beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, dem 16.05.2020, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw-Gespann (Pkw mit Anhänger) gegen 10:30 Uhr die Hurreler Straße in Fahrtrichtung Bremer Straße. Beim Befahren der Hurreler Straße verlor das Gespann auf einer Länge von etwa 100 Metern Ladung des Anhängers. Teile der Ladung, u.a Möbelstücke, beschädigten einen Pkw einer 56-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude, der zur Vorfallszeit die Hurreler Straße in Fahrtrichtung Hude, Ortsmitte, befuhr. Am Pkw der 56-Jährigen entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Der Fahrzeugführer des Pkw-Gespanns setzte seine Fahrt unerkannt fort.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408/8066980 in Verbindung zu setzen (544764).

