Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte Täter dringen in einen Rohbau in Delmenhorst ein+++Zeugen werden gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwischen Sonntag, dem 17.05.2020, 15:30 Uhr und Montag, dem 18.05.2020, 07:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Berliner Straße, nahe des Stickgraser Damms, ein. Die Täter drangen mittels Gewalt in den gegen unbefugten Zutritt gesicherten Rohbau ein. Aus dem Inneren wurde Werkzeug sowie eine Heizung entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen (549276).

