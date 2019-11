Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151119-1015 Verkehrsunfall mit Personenschaden Fehler beim Abbiegen forderte zwei Verletzte

Wipperfürth (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Lüdenscheider Straße hat am späten Freitagabend (15.11.) zwei Verletzte gefordert. Um kurz nach 22 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Kierspe die Lüdenscheider Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Etwa in Höhe des Gymnasiums beabsichtige er nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-jährigen Jugendlichen aus Wipperfürth, er mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Leiersmühle unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich sowohl der 17-jährige Motorradfahrer wie auch der 79-jährige Beifahrer im Pkw des 29-Jährigen Verletzungen zu. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Lüdenscheider Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell