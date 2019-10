Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Spiegeldiebstählen im Dortmunder Westen - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1192

Seit Anfang September sind in den Straßen der Stadtteile Oespel und Kley Dutzende Spiegelgläser von diversen Autos gestohlen worden. Am Samstag (12. Oktober) konnte schließlich ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In dem Wissen der ungewöhnlichen Diebsstahlsserie legten sich die Zivilfahnder der Dortmunder Polizei am Wochenende auf die Lauer. Weil sie bereits eine Ahnung hatten, wer für diese Taten in Betracht kommen könnte, schärften die Beamten ihre Sinne, als sie das Fahrrad des Verdächtigen auf einem Parkplatz der Borussiastraße entdeckten. Wenig später meldete sich ein Mitarbeiter des angrenzenden Möbelhauses bei der Polizei. Offenbar konnte er soeben einen Mann auf frischer Tat bei einem Diebstahl eines Spiegelglases beobachten.

Die Beamten eilten hinzu und nahmen den Mann fest. Es handelt sich um einen 40-jährigen polizeibekannten Dortmunder. Mit einem richterlichen Beschluss wurde anschließend die Wohnung des Mannes durchsucht. Neben Betäubungsmitteln fanden die Polizisten zudem weitere Gegenstände, die offenbar aus Diebstählen stammten. Mittlerweile hat der Mann etwa die Hälfte aller Spiegeldiebstähle eingeräumt.

Die Freundin des Mannes, die sich ebenso in der Wohnung aufhielt, wurde zudem festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in den Fällen dauern weiterhin an.

Siehe dazu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4368391

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4386089

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell