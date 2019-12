POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Polizeidirektion Wittlich

Im Zeitraum vom 23.12.2019, 18:00 Uhr bis 24.12.2019, 00:00 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Ortsrandlage von Irmenach im Wohngebiet "Im Acker" die rückseitige Terrassentür eines Wohnhauses auf. Offensichtlich bemerkten die Täter in der weiteren Folge, dass sich ein Bewohner im Haus aufhielt und nahmen daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben. Die Polizei Zell sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) in diesem Zeitraum wahrgenommen haben.

