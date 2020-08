Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Heckscheibe eines Pkw in Schortens eingeschlagen - Diebesgut wurde nicht erlangt

Schortens (ots)

Am Mittwochvormittag, 05.08.2020, wurde in der Zeit von 09:00 und 12:00 Uhr, die Heckscheibe eines Pkw Ford Ka eingeschlagen. Der Wagen parkte auf dem Garagenhof des dortigen Kindergartens, Am alten Fliegerhorst. Der bislang unbekannte Täter erlangte kein Diebesgut. Da das Einschlagen der Scheibe unter Umständen Krach verursacht und damit aufgefallen sein dürfte, bittet die Polizei unter der Rufnummer 04461/918790 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell