Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub in Jever - Der Täter bedrohte eine Wirtin mit Messer und flüchtete mit erlangtem Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jever (ots)

Am späten Mittwochabend, 05.08.2020, wurde in der Innenstadt gegen 23:20 Uhr eine Gaststätte überfallen. Der männliche Täter betrat maskiert das Lokal in der Steinstraße. Er bedrohte die 74-Jährige Wirtin mit einem Messer und forderte mehrfach die Herausgabe der Einnahmen. Letztendlich nahm der Täter das Bargeld aus der Kasse und flüchtete. Der Täter soll zwischen 180 und 190 cm groß und von kräftiger Statur, außerdem zur Tatzeit mit einem schwarzen Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Bei der Maske sei auffällig gewesen, dass sie der Kunststoffmaske a la "Scary Movie" ähnelte. Die Polizei in Jever bittet für die weitere Aufklärung um Hinweise. Personen, die in den späten Abendstunden eine verdächtige Person mit dunkler Kleidung oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, ggfls. eine Maske finden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

