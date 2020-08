Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohl doch zusammengestoßen

Schaden erst später bemerkt

Ahaus (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in Ahaus gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer wollte von der Ikemannstraße nach rechts auf die Wessumer Straße abbiegen. Dabei übersah er gegen 18.45 Uhr einen Radfahrer, der auf dem Radweg der Wessumer Straße aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Wessum fuhr. Dieser habe kurz angehalten. Wie der Ahauser angab, hätte er sich bei dem Radfahrer entschuldigt. Es sei zu einem kurzen Wortwechsel gekommen. Der Unbekannte habe dann seine Fahrt fortgesetzt. Erst später bemerkte der Autofahrer einen Schaden an seinem Fahrzeug. Einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer habe er zum Unfallzeitpunkt nicht bemerkt, so der 35-Jährige. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet Zeugen und den Radfahrer sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

