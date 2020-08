Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer angefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Borken erlitten. Er war gegen 08.30 Uhr auf dem Radweg der Straße "Am Sengelgraben" unterwegs, als ihn ein 42-Jähriger übersah. Der Raesfelder wollte seinen Klein-Lkw auf der Krankenhauszufahrt wenden. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der Borkener stürzte. Es entstand geringer Sachschaden an dem Pedelec.

