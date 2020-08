Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Graes - Trickdiebe unterwegs

Ahaus (ots)

Eine Halskette haben Unbekannte einer 74-jährigen Frau am Mittwoch in Ahaus entwendet. Zuvor hatten die Täter die Ahauserin in der Bauerschaft Nordiek gegen 15.15 Uhr angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Dabei verringerte eine weibliche Person, mit einer Straßenkarte in der Hand, die Distanz zu der Geschädigten. Am Ende des Gesprächs bedankte sich die Täterin mit einer Umarmung für die Hilfe und hat dabei mutmaßlich die Kette gelöst und entwendet. Die Ahauserin beschrieb die Täterin wie folgt: 25 - 30 Jahre, circa 165 cm groß, längere schwarze zum Zopf gebundene Haare, südländisches Aussehen, leicht untersetzt. Bekleidet war die Frau mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose. Die Frau war zuvor aus einem weißen Auto gestiegen. Der Fahrer des Fahrzeugs sei zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen und habe ebenfalls südländisch ausgesehen. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen, sich unter der Tel. (02561) 9260 zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Bundesweit versuchen Kriminelle, mit dem Kettentrick an Beute zu gelangen. Sie haben es oft auf ältere Menschen abgesehen, die selbst eine Kette sichtbar tragen. Bei ihrem Ablenkungsmanöver agieren sie so geschickt, dass den Opfern der Diebstahl meist erst im Nachhinein auffällt. Betroffene sollten Unbekannte stets auf Abstand halten - das gilt in Corona-Zeiten in ganz besonderer Weise! Lassen Sie sich nicht von wildfremden Menschen umarmen, sondern weisen Sie derartige Annäherungen von vornherein entschieden zurück.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell