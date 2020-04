Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Hagen (ots)

Ein 59-jähriger Mann ist am gestrigen Nachmittag (18. April) in Hagen von drei bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen der Tat.

Die Hagener Feuerwehr informierte am gestrigen Nachmittag die Bundespolizei in Hagen über eine vermeintlich gewalttätige Auseinandersetzung am Hauptbahnhof. Als Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, erkannten sie einen offensichtlich am Kopf verletzten Mann. Als sie ihn befragten teilte ihnen der 59-Jährige mit, dass er auf der Rückseite des Bahnhofes auf der Werdestraße seine Notdurft verrichten wollte. Dabei wären ihm vermutlich drei unbekannte männliche Personen gefolgt. Die Männer hätten ihn dann plötzlich angegriffen und im weiteren Verlaufe gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen. Eine Beschreibung der Täter konnte der deutsche Staatsangehörige nicht geben. Der Hagener wurde aufgrund seiner Verletzungen durch einen RTW in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und fragt: wer hat am 18. April gegen 15.50 Uhr im Bereich der Werdestraße die genannte Tat beobachtet und kann Angaben machen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell