Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall vor roter Ampel

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Ahaus zugezogen. Der Ahauser hatte gegen 07.40 Uhr die Coesfelder Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Adenauerring befahren und wartete nun an der Kreuzung Coesfelder Straße/Adenauerring vor der roten Ampel. Dieses bemerkte ein 32-jähriger Autofahrer aus Ahaus, der die Coesfelder Straße in gleiche Richtung befuhr, zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell