Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt gekommen ist. Das Geschehen spielte sich gegen 18.30 Uhr auf der Kurfürstenstraße ab: Ein 68-Jähriger befuhr zu dieser Zeit die Kurfürstenstraße in Richtung Schwanenstraße. Als der Bocholter nach links in die Hitzestraße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Durch die Kollision kam der 43-jährige Bocholter zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

