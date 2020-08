Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Ottenstein - Kind bei Unfall verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 8-jähriges Kind aus Ahaus am Mittwoch in Ottenstein erlitten. Der Junge war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad zusammen mit weiteren Kinder, für einen 18-jährigen Autofahrer unvermittelt, von einem Parkplatz auf die Straße "Am Sportplatz" gefahren. Trotz einer Vollbremsung konnte der Ahauser einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Autofahrer fuhr in Richtung Textilstraße. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

