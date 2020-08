Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 50-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwoch in Bocholt erlitten. Als der Bocholter gegen 17.15 Uhr von der Kaiser-Wilhelm-Straße nach rechts in die Ebertstraße abbiegen wollte, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin auf. Die Bocholterin beabsichtigte auch in die Ebertstraße abzubiegen, übersah dabei den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Rollerfahrer. Dieser stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

