Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Jogger rennt über Straße - Lieferwagen prallt gegen Überquerungshilfe - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Wegen eines über die Straße rennenden Mannes ist am Montagmorgen, 25.05.2020, ein Lieferwagen gegen eine Überquerungshilfe auf der B 314 in Höhe Stühlingen geprallt. Gegen 06:15 Uhr befand sich der 38-jährige Lieferwagenfahrer auf Höhe Stühlingen, als ein Jogger die Bundesstraße an der Überquerungshilfe in Höhe des dortigen Drogeriemarktes in Richtung Ortskern überquerte. Nach Angaben des Lieferwagenfahrers musste er deshalb ausweichen und kam mit seinem Gefährt auf die Überquerungshilfe. Dabei wurden ein Schild, die Bereifung und ein Außenspiegel am Lieferwagen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Der Jogger rannte weiter. Von diesem ist bekannt, dass es ein Mann war und er kurze Sportbekleidung trug. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Jogger geben können, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

