Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Stand-up-paddle-boards gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 25.05.2020, sind zwei Stand-up-paddle-boards in Weil am Rhein gestohlen worden. Offenbar gezielt wurde der Lagerplatz an der Colmarer Straße aufgesucht und das Schloss geknackt, mit dem die Boards gesichert waren. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell