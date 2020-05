Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Vorfahrt an MC Donald Ausfahrt genommen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Eine Anzeige erstattete am Montag, 25.05.2020, ein 22 Jahre alter Autofahrer bei der Polizei. Ihm war an diesem Tag gegen 13.00 Uhr die Vorfahrt bei der MC Donald Ausfahrt in der Großmattstraße in Karsau genommen worden. Um einen Unfall zu verhindern, machte er eine Vollbremsung. Es waren laut des 22-jährigen einige Passanten vor Ort, die die Situation eventuell beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell