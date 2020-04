Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkene Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2004093

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol verlor am Mittwochabend (15. April 2020) in Monheim am Rhein eine 54-jährige Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Die Monheimerin wurde bei dem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war passiert:

Gegen 19:40 Uhr ging ein Anwohner mit seiner kleinen Tochter auf dem Fußweg entlang der Charlottenburger Straße in Richtung Weddinger Straße, als sie auf Höhe der Spandauer Straße von einer Radfahrerin überholt wurden. Kurz nachdem die Radfahrerin die beiden überholt hatte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Weil sie augenscheinlich auf ihr Gesicht gefallen war und blutete, alarmierte der Zeuge den Rettungsdienst, welcher wiederum die Polizei über den Einsatz informierte.

Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, stellten sie fest, dass die Monheimerin augenscheinlich unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand: So roch sie nicht nur nach Alkohol, sie transportierte auch mehrere leere Bierflaschen in ihrem Fahrradkorb.

Die 54-Jährige verweigerte den Beamten jegliche Aussage - sie wurde vor Ort von den Sanitätern behandelt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur beweissicheren Feststellung ihres Alkoholgehalts angeordnet und durchgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell