Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Radfahrer öffnet vor Jugendlicher seine Hose - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am Freitagsabend, 22.05.2020, soll ein Radfahrer vor einer Jugendlichen seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Die Tat geschah gegen 20:30 Uhr zwischen Eimeldingen und Binzen auf dem dortigen Radweg entlang der L 134. Der Tatverdächtige, der aus Richtung Binzen dem Mädchen entgegenkam, stoppte in Höhe einer dortigen Baustellenzufahrt. Er soll sich dann entblößt und die Jugendliche gezielt angesehen haben. Das Mädchen wich mit ihrem Fahrrad auf die Straße aus und fuhr schnell heim. Sie beschrieb den Mann wie folgt: ca. 165 bis 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, braun/graue Haare, verstrubbelt, Dreitagebart und schlank. Er trug ein grünes T-Shirt, eine Jeans und hatte ein silbernes oder graues älteres Herrenrad dabei. Es hielten sich im Bereich weitere Passanten auf. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich beim Polizeiposten in Kandern unter der Telefonnummer 07626/97780-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell