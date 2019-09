Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit - ein Beteiligter verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Schwanheimer Straße/Schillerstraße ereignete sich am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Autofahrer verletzt und in das örtliche Krankenhaus auch eingeliefert werden musste.

Beim Linksabbiegen übersah der 29-jährige Honda Civic-Fahrer den ordnungsgemäß fahrenden VW Golf-Fahrer und löste die Karambolage aus. Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Gesamtschaden von 15.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

Während der Unfallaufnahme und Räumung der Autos war die Schwanheimer Straße rund eine Stunde gesperrt. Zu größeren Beeinträchtigungen kam es nicht. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell