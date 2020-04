Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Exhibitionist zeigte sich

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zeigte sich ein Unbekannter zwei Dinslakenerinnen (51 und 67 Jahre) in schamverletzender Weise. Den Frauen, die auf einem Weg an der Halde (Gärtnerstraße) vom Sportplatz Oberlohberg in Richtung Schlackeberg spazieren gingen, kam der Unbekannte ohne Hose entgegen und blieb an einer Weggabelung stehen.

Als eine der Frauen ein Handy hervorholte, um den Unbekannten zu photografieren, flüchtete er über den Sportplatz in Richtung Schlackeberg.

Beschreibung:

180 - 185 cm groß, kräftige Figur, trug einen grau/blauen dunklen Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) und helle Sportschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell