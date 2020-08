Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Bei Einbruch Pkw entwendet

Heek (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle eines Autoverwertungsbetriebes in Heek. Dabei erbeuteten die Unbekannten am Düstermühlenweg nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Kleingeld und einen Pkw. Den Fahrzeugschlüssel nahmen die Täter in einem Büro an sich. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen weißen VW Golf 6. Die Tat trug sich in der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.30 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

