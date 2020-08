Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diebe brechen in Kindergarten ein

Heek (ots)

Unbekannte brachen ein Fenster zur Turnhalle eines neu errichteten Kindergartens an der Straße "Stroot" in Heek auf. In dem Gebäude öffneten sie gewaltsam verschlossene Schränke und durchwühlten die Räume. Die Täter hinterließen nicht unerheblichen Sachschaden. Eine Kamera ließen sie mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 07.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

