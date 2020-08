Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld und flüchtet

Gronau (ots)

Eine Laterne und ein Schild hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen in Gronau beschädigt. In einer scharfen Kurve der Overdinkelstraße verlor ein Autofahrer gegen 05.45 Uhr, nachdem er einen Bordstein berührt hatte, offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bremspuren endeten unmittelbar vor der umgeknickten Laterne. Da im Umfeld der Unfallstelle verschiedene Fahrzeugteile gefunden wurden, wird das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer die Overdinkelstraße aus Richtung Gildehauser Straße kommend in Richtung Niederlande befahren. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

