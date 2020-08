Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ballenpresse gerät in Brand

Stadtlohn (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstand in der Bauerschaft Almsick am Mittwoch. Infolge eines technischen Defekts geriet eine Ballenpresse gegen 18.25 Uhr bei Feldarbeiten in Brand. An dem Zugfahrzeug entstand geringer Sachschaden.

