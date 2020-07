Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholisierter Radfahrer überquert Straße, wird von Pkw erfasst und leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag, 2. Juli, gegen 18.15 Uhr im Stadtteil Grenzlandstadion verunglückt und leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann mit einem Mountainbike den Radweg an der Gartenstraße aus Richtung Breite Straße in Richtung Webschulstraße befahren - auf der linken Seite entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe einer Tankstelle wollte er die Straße überqueren. Er fuhr zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch, die auf dem Geradeaus-Fahrstreifen vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage an der Kreuzung Gartenstraße / Breite Straße standen. Dann kam es zur Kollision mit einem Pkw, mit dem ein 30-Jähriger auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen der Gartenstraße, aus Richtung Webschulstraße kommend, in Richtung Breite Straße unterwegs war. Nach diesem Zusammenstoß prallte das Fahrrad gegen einen Pkw, mit dem ein 47-Jähriger auf dem Geradeaus-Fahrstreifen wartete. An diesem Auto entstand ebenfalls Sachschaden.

Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen war, ein freiwilliger Atemalkoholtest ein positives Ergebnis aufwies und zudem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. (ds)

