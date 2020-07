Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher flüchtet über Balkon

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (2. Juli) ist ein unbekannter Täter in ein Geschäftshaus an der Lüpertzender Straße in der Gladbacher Innenstadt eingebrochen. Der Tatzeitpunkt lag zwischen 19 Uhr des Vortages und 6.45 Uhr.

Der Einbrecher schlug die verglaste Hauseingangstür ein und gelangte so ins Treppenhaus. Die Eingangstüren zu den Büroräumen und einer Praxis blieben unbeschädigt.

Im ersten Obergeschoss öffnete der Täter eine Balkontür, die sich über der Eingangstür befindet. Offenbar kletterte der Einbrecher über die Balkonbrüstung. Einer von zwei Strahlern, die dort an der Fassade befestigt sind, riss aus der Verankerung. Eventuell stürzte der Einbrecher hinab.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

