Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gaststätten in Rheydt Ziel von unbekannten Tätern

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 1. Juli, sind zwei Gaststätten in Rheydt zu Tatorten geworden.

Am Markt haben sich die unbekannten Täter möglicherweise in dem Objekt versteckt gehalten, um nach der Schließung der Gaststätte in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu suchen. Sie flüchteten mit einem elektronischen Gerät und mit Bargeld als Beute.

An einem Restaurant an der Mühlenstraße deutete eine am Mittwochmorgen entdeckte zerstörte Scheibe auf einen Einbruchsversuch hin. Ein großer Kühlschrank dürfte den unbekannten Tätern den Zugang zum Objekt versperrt haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

