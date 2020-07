Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht nach Pkw-Zusammenstoß Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von Lüpertzender Straße / Stepgesstraße / Berliner Platz am Mittwoch, 1. Juli, gegen 17.20 Uhr sucht die Polizei Mönchengladbach Zeugen des Geschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Rottweil mit einem grauen Renault die Straße Berliner Platz in Fahrtrichtung Sonnenhausplatz befahren. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Brüggen war mit einem weißen Seat auf der Lüpertzender Straße in Fahrtrichtung Am Kämpchen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Unfallbeteiligte gaben an, die Ampelanlage habe für sie Grünlicht gezeigt, als sie in den Kreuzungsbereich hineingefahren seien.

Die 61-jährige Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der 64-jährige Mann blieb unverletzt.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

