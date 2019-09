Polizei Homberg

POL-HR: Willingshausen: Batterie explodiert - zwei Verletzte

Homberg (ots)

Willingshausen Zwei Verletzte durch Explosion einer Batterie Unfallzeit: 20.09.2019, 11:15 Uhr Heute Vormittag wurden eine 32-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann durch eine explodierende Batterie verletzt. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Beiden befanden sich auf einem Privatgrundstück "An der Erl" und wollten dort die Batterie eines Gabelstaplers überbrücken. Hierbei explodierte die Batterie und verspritzte die Batteriesäure. Der 62-Jährige bekam die Batteriesäure in das Gesicht und die Augen, er wurde vom alarmierten Rettungshubschrauber in ein Marburger Krankenhaus geflogen. Die 32-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen durch die Batteriesäure, sie wurde vom Rettungswagen in das Ziegenhainer Krankenhaus verbracht. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

